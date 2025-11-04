الإعيسر: السودان يعول على وحدته الوطنية لا على المتخاذلين

‏السودانيون يعولون على تماسك وحدتهم وإرادتهم الوطنية، لا على أي جهة أخرى صمتت عن الحق وتخاذلت في إنصاف الضحايا، ولم تجرِّم الميليشيات وداعميها، وتجردت من القيم الإنسانية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومارست المراوغة غير آبهة بوحدة البلاد ومصالحها وعدالة قضيتها.

‏سيواصل الشعب السوداني نفيره تحت إطار قومي ووطني موحد، بعيداً عن العصبية القبلية والمناطقية، مؤكداً دعمه لقواته المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على كرامتها، في زحف جديد متصل بالزحف السابق الذي فكك الأجندات وهزم المؤامرات.

‏زحف لا سكون بعده، حتى يرد هذا الشعب العظيم كيد الكائدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين وظلم الظالمين، ويدحر المرتزقة المأجورين، والقتلة المجرمين وكل الإرهابيين.

