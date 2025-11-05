أميركا تحذر من إغلاق المجال الجوي إذا استمر الشلل الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر وزير النقل الأميركي شون دافي الثلاثاء من أن الشلل الحكومي الناتج عن أزمة الموازنة سيتسبب بفوضى في حركة النقل الجوي إذا استمر أسبوعا آخر، إذ سيفاقم نقص الموظفين، ويؤدي إلى طوابير انتظار في المطارات، وإغلاق أجزاء من المجال الجوي.وقال في مؤتمر صحافي عقده في فيلادلفيا «إذا مددتم (الأزمة) أسبوعاً من اليوم، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة... وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية».

وأضاف «سترون إلغاءات كثيرة، وقد نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي؛ لأننا ببساطة لا نستطيع إدارتها لعدم توافُر مراقبين للحركة الجوية».

وفيما أدى الخلاف في الكونغرس في شأن الإنفاق على الرعاية الصحية في الموازنة إلى إغلاق حكومي يصبح بعد ساعات الأطول في التاريخ، يواجه الجمهوريون بزعامة الرئيس دونالد ترامب والمعارضة المتمثلة في الحزب الديمقراطي ضغوطاً متزايدة لإنهاء أزمة شلّت الخدمات العامة.

ويعمل أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف في إدارة أمن النقل من دون أجر بسبب الإغلاق الحكومي، وسبق للبيت الأبيض أن نبّه إلى أن تزايد تغيّب هؤلاء عن عملهم قد يؤدي إلى فوضى في طوابير تسجيل الوصول.

وكان تذرُّع عمال المطارات بالمرض بدلاً من العمل من دون تقاضي أجورهم مما أدى إلى تأخيرات كبيرة، عاملاً رئيسياً في إنهاء ترامب إغلاق عام 2019 الذي كان الأطول إذ استمر 35 يوماً.

ولدى انتصاف ليل الثلاثاء، يدخل الإغلاق الحالي رسمياً يومه السادس والثلاثين، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل خلال الولاية الأولى لترامب.

ورفض مجلس الشيوخ الثلاثاء للمرة الرابعة عشرة في خمسة أسابيع الموافقة على إعادة فتح مؤسسات الحكومة.

وشدد الديمقراطيون على أن السبيل الوحيد لإعادة تشغيل الحكومة هو مفاوضات يقودها ترامب في شأن مطالبهم بتمديد الدعم الذي يجعل التأمين الصحي في متناول ملايين الأميركيين، وهي نقطة الخلاف الرئيسية في المواجهة.

لكن ترامب أصر على أنه لن يتفاوض مع الديمقراطيين حتى ينتهي الإغلاق.