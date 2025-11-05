بالفيديو: تحطم طائرة أمريكية بعد إقلاعها من مطار "محمد علي" في كنتاكي .. وانفجار ضخم بسبب 25 ألف جالون من الوقود

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو نُشر على منصة “إنستغرام” لحظة تحطم طائرة الشحن التابعة لشركة UPS ، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس، أثناء إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في لويزفيل بولاية كنتاكي.

وأفادت التقارير بأن نيرانًا كانت مشتعلة في الجناح الأيسر للطائرة قبل الحادث، فيما أكدت السلطات أن ما لا يقل عن 25 ألف جالون من وقود الطائرات كان على متنها وقت التحطم، ما تسبب في انفجار هائل وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت على بعد أميال من موقع الحادث .