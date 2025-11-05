إعصار كالمايجي يسقط 26 قتيلا في الفلبين

أسفر إعصار كالمايجي عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في الفلبين بعد أن ضرب وسط البلاد، متسببًا بفيضانات مفاجئة وحصار عشرات السكان على أسطح منازلهم، وغمر السيارات والطرق الرئيسية. وأفاد مكتب الدفاع المدني بأن معظم الوفيات سُجلت في مقاطعة سيبو والمناطق المجاورة التي اجتاحتها المياه.

قوة الرياح

ورُصد إعصار كالمايجي فوق المياه الساحلية لمدينة جوردان في مقاطعة غيماراس، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة، مع عواصف تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة. ووفق التوقعات، يتجه الإعصار نحو بحر الصين الجنوبي بعد مروره غربًا عبر مقاطعة بالاوان.

وقالت جوين دولين بانج، الأمينة العامة للصليب الأحمر الفلبيني، إن عددا غير محدد من السكان حوصروا على أسطح منازلهم بسبب مياه الفيضانات في بلدة ليلوان الساحلية في سيبو، وأضافت أن السيارات إما غمرتها الفيضانات أو طفت في بلدة أخرى في سيبو.

وأضافت: «تلقينا اتصالات عديدة من الناس يطلبون منا إنقاذهم من أسطح منازلهم، لكن الأمر مستحيل. هناك حطامٌ كثير، ترى سياراتٍ تطفو على سطح الماء، لذا علينا انتظار انحسار الفيضان».

أضرار واسعة

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق، وتضرر مئات المنازل الريفية، ومنع حركة العبارات بين الجزر، ما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين في الموانئ. كما ألغيت أكثر من 180 رحلة جوية داخلية، في وقت كانت السلطات قد أجلت أكثر من 387 ألف شخص قبل وصول العاصفة.

الكوارث الطبيعية

قبل وصول الإعصار، أفاد المسؤولون بإجلاء أكثر من 387 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا في مقاطعات شرق ووسط الفلبين. وحذّرت السلطات من هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة محتملة وعواصف عاتية يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار (حوالي 10 أقدام).

كما مُنعت العبارات وقوارب الصيد بين الجزر من الإبحار في بحرٍ هائج. تحطم مروحية

وفي حادث منفصل، تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم خلال مهمة لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة. وأوضحت قيادة شرق مينداناو أن الطائرة سقطت بالقرب من بلدة لوريتو.