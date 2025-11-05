اليابان | إيروري… شعلة الماضي التي لا تنطفئ في بيوت اليابان القديمة

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 05/11/2025

كانت المواقد اليابانية التقليدية، المعروفة باسم إيروري، قلب المنازل اليابانية التقليدية ومركز دفئها ونشاطها اليومي، إذ كانت تُستخدم ليس فقط لتدفئة المكان، بل أيضًا لطهي الوجبات ولمّ شمل أفراد العائلة حول النار في أمسيات الشتاء الطويلة.

الاجتماع حول النار

إيروري هو موقد تقليدي غائر كان شائعًا في المنازل اليابانية قديمًا. كان يُستخدم للتدفئة والطهي، مع وجود شوكة تُسمى جيزايكاغي معلقة فوقه لرفع أو إنزال القدر أو الغلاية. كما كانت النار تُضفي بعض الضوء لإضفاء إشراقة على المكان المحيط.

لا يزال إيروري موجود حتى اليوم في العديد من المباني المحفوظة، بما في ذلك نُزُل مينشوكو القديمة، والتي عادةً ما تكون أكثر بساطة من نُزُل ريوكان الشهيرة. بالتجمع حول دفء الموقد الغائر، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ما كان في السابق مركزًا اجتماعيًا للعديد من المنازل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)