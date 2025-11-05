سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-11-2025

استمر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 1.3030، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، ما يشير إلى حجم وقوة الزخم السلبي المحيط بالزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من دخولها في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

