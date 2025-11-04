ما التالي لسعر البيتكوين: هل سيعود السعر دون مستوى 100 ألف دولار أم سينطلق لأعلى مجددا؟

رغم البداية القوية لشهر أكتوبر، والتي شهدت صعود البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 126,000 دولار، سرعان ما انقلب المشهد.

حيث تبع هذا الارتفاع الحاد تراجع مؤلم خسر خلاله سعر البيتكوين نحو 20,000 دولار، قبل أن تسجل الأسعار تعافي جزئي.

أما نوفمبر، فقد حمل حتى الآن إشارات سلبية متوقعة، حيث هبطت البيتكوين في وقت سابق اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، متجاوزة بالكاد 103,500 دولار، ما يعني انخفاض بنحو 23,000 دولار خلال أقل من شهر.

في هذا السياق، ينقسم المحللون حول ما إذا كانت هذه بداية لانهيار ممتد، أم مجرد فرصة شراء جديدة.

النظرة الإيجابية:

يرى الخبير “Merlin the Trader” أن ما يحدث لا يخرج عن إطار التصحيحات الطبيعية، ويقارن المشهد الحالي بانهيار 2017، حيث تتكرر المراحل الخمس التقليدية لنشاط السوق، بما فيها القمة العاطفية والتراجع.

BITCOIN IS REPEATING THE 2017 CRASH SETUP



Same 5 phases.

Same blow-off top.

Same emotional curve.



Every stage has played out.

Phase 5: Prepare for max pain



This isn’t capitulation.

It’s the launchpad in disguise.



Brace. Survive. Accumulate. pic.twitter.com/2bYlPZ5OgB — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) November 4, 2025

ورغم تحذيره من ألم قصير الأجل قادم، إلا أنه وصف هذا التراجع بأنه نقطة انطلاق مُقنعة، متوقع تحرك صعودي كبير لاحقا.

وأوضح في تغريدته:

كل موجات الصعود التاريخية بدأت من هنا: نطاقات ضيقة، هبوط وهمي، ثم انفجار في السعر. نحن في مرحلة الهدوء الذي يسبق الفوضى.

وأشار إلى أن هذا التراجع الحالي يعتبر بسيط مقارنة بتراجعات دورات سابقة، واصفا الدورة الحالية بأنها مملة وليست مثيرة للقلق.

النظرة السلبية:

في المقابل، يتبنى “Dr. Profit” رؤية أكثر تشاؤم، حيث كان من أوائل من توقعوا هبوط البيتكوين دون حاجز 100 ألف دولار، ويؤكد اليوم أن هذا الانخفاض مسألة وقت.

ودعا المتابعين إلى الاستعداد النفسي لهذا الاحتمال.

Looking grim for #Bitcoin ATM, but will look magnitudes worse if we lose $100k.



Must defend area, or we'll go into a couple months of hibernation once again.



🫣 pic.twitter.com/zgGqHcJc6c — Jelle (@CryptoJelleNL) November 4, 2025

أما “CryptoJelleNL”، فقد وصف الوضع الحالي للبيتكوين بالقاتم، محذرا من أن فقدان المستوى السعري من ستة أرقام قد يدفع السوق إلى مرحلة من الركود تمتد لأشهر.

اقرأ أيضا:

القيمة السوقية لعملة الريبل المستقرة RLUSD تقترب من 900 مليون دولار في ظرف أقل من عام

تقرير جديد يكشف تفاصيل توزيع عرض العملة الرقمية بينانس BNB

