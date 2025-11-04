علاقات عاطفية وُلدت في عام 2025.. أحدثهم صوفي تيرنر وكريس مارتن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 مساءً - مع اقتراب نهاية عام 2025، يبدو أننا أمام علاقة عاطفية جديدة بين نجوم هوليوود، وذلك بعدما أكّدت العديد من الصحف العالمية أن صوفي تيرنر، نجمة سلسلة "صراع العروش" البالغة من العمر 29 عاماً، على علاقة عاطفية مع كريس مارتن، مغني فرقة كولدبلاي البالغ من العمر 42 عاماً.

وكان مارتن قد انفصل مؤخراً عن النجمة داكوتا جونسون بعد قرابة ثماني سنوات من الزواج. وهو أب لابنين: آبل وموسى من زوجته السابقة غوينيث بالترو.

كما انفصلت تيرنر منذ فترة عن بيرغرين بيرسون، الذي ارتبطت به مباشرة بعد طلاقها من المغني جو جوناس، الذي تتشارك معه ابنتَهما "ويلا".

وبهذه المناسبة، نستعرض معكم في هذا التقرير أشهر قصص الحب التي وُلدت في عام 2025.

أشهر علاقات الحب في عام 2025

جينيفر أنيستون وكيم كورتيس

تعد هذه العلاقة من أحدث العلاقات في عالم المشاهير؛ حيث أعلنت النجمة العالميةجينيفر أنيستون، البالغة من العمر 56 عامًا، ارتباطها رسميًا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وذلك عبر منشور لها وهي تحتضن حبيبها الجديد، الكاتب جيم كورتيس، بمناسبة يوم ميلاده. وعلّقت على الصورة قائلة: "يوم ميلاد سعيد حبيبي".

يُذكر أن الثنائي شوهدا سويًا في يوليو الماضي أثناء قضائهما عطلة الصيف في إسبانيا.

وقد تلقّت الممثلة العديد من المُباركات من جمهورها وأصدقائها، وكان أبرز تلك التعليقات، تهنئة ودعم زوجها السابق جاستن ثيرو.



شايلين وودلي ولوكاس برافو

Shailene Woodley e Lucas Bravo estão namorando. pic.twitter.com/AxeisVx3b2 — SB (@SeriesBrasil) March 25, 2025

رُصدت نجمة سلسلة Divergent شايلين وودلي مع الممثل الفرنسي لوكاس برافو، المعروف بدوره في "Emily in Paris"، أثناء نزهة رومانسية في شوارع باريس في مارس الماضي. وقد أثارت الصور التي نشرتها مجلة People التكهنات بوجود علاقة بينهما، وبعدها أكّد أكثر من مصدر على حقيقة هذه العلاقة.

باميلا أندرسون وليام نيسون

تُعَد هذه من أشهر قصص الحب هذا العام، والتي خطفت أنظار العالم؛ فقد بدأت العلاقة بين الممثلة الكندية باميلا أندرسون، 58 عاماً، وليام نيسون، 73 عاماً، أثناء تصوير فيلمهما الجديد The Naked Gun. وقد تحدّث نيسون من قبلُ عن وجود كيمياء قوية بينه وبين أندرسون.

كما ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض على السجادة الحمراء بالعرض الخاص لفيلمهما؛ مُعلنين بذلك صحة أخبار ارتباطهما.

جيسيكا ألبا وداني راميريز

Jessica Alba was straight-up glowing like a kid let loose in a candy store on date night with her new flame Danny Ramirez 🥰



📸 Backgrid pic.twitter.com/tBCnvxvD1c — TMZ (@TMZ) July 25, 2025

النجمة جيسيكا ألبا بعد انفصالها بشهور عن كاش وارين، ظهرت في يوليو 2025 بصحبة الممثل الشاب داني راميريز، وأكّدت مصادر صحفية أنهما شوهدا سوياً أكثر من مرة، وكانا يبدو عليهما أنهما في قصة حب جديدة. كما التُقطت لهما صور وهما يقضيان عطلتهما الصيفية في المكسيك وكانا يتعانقان.

كما ظهرا معاً أيضاً في بطولة أمريكا المفتوحة وفي عطلة أسترالية؛ حيث كانت ألبا تصور فيلماً. ومنذ أيام أعلنت ألبا علاقتهما رسمياً عبر "إنستغرام"، حيث قامت بنشر صور من الرحلة.

إليزابيث هيرلي وبيلي راي سايروس

في يوم الفصح الماضي، أعلن رسمياً الثنائي: إليزابيث هيرلي، وبيلي راي سايروس، ارتباطهما بشكل رسمي؛ مما أثار دهشة الكثيرين، والذين تكهنوا بأن العلاقة لن تستمر وقد تنتهي قريباً، ولكنهما خيّبا ظنهم، ويبدو أن علاقة الحب بينهما قوية.

وقد أكّد مصدرٌ مقرّب منهما لمجلة People، أن الثنائي مرّ على علاقتهما أكثر من ستة أشهر. ورغم الشكوك؛ فإن العلاقة حقيقية منذ البداية، وهما مستمران بقوة.

وقد تعرّف الثنائي خلال تصوير فيلم "يوم الميلاد في الجنة" عام 2022، ثم تواصلا مجدداً حين كان سايروس يمر بمرحلة صعبة. وقد قال في حوار عبْر Apple Music: "لقد مَر وقت طويل منذ أن كنتُ سعيداً هكذا. دخولها هي وابنها في حياتي كان بمثابة نعمة".



