فيصل بالطيور لـ"الخليج 365": توسع كبير في سوق المهرجان وفعالياته يؤكد مكانته عالمياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:02 مساءً - يعود مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر، ليواصل التزامه بتكريم فن رواية القصص، ودعم المواهب الجديدة المتميزة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل السينما، وذلك في مقره النابض بالحياة، في ميدان الثقافة بمنطقة البلد، جدة التاريخية.

وفي المؤتمر الصحفي الافتتاحي لدورته هذا العام، كشف المهرجان عن أهم فعاليات نسخته المرتقبة المقامة على مدار 10 أيام تحت شعار "في حب السينما"، مؤكداً على مواصلة إرثه في دعم التميز السينمائي، ورعاية الإبداع والمبدعين، والاحتفاء بصناع الأفلام من مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأعلن المهرجان خلال المؤتمر عن أهم الأفلام المشاركة والتي تضم أكثر من 100 فيلم، بالإضافة إلى لمحة عن المشاركات المتميزة ضمن برنامجي "روائع عربية" و"روائع عالمية" والأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وغيرها من الإعلانات المشوقة.

الجديد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

الخليج 365 التقت بالرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فيصل بالطيور وكان معه حوار عن الجديد في هذه النسخة الخامسة من المهرجان.

فأجاب: الجديد هو أفلام جديدة، أكثر من مئة فيلم. والجديد أيضاً إن شاء الله أن نواصل نجاحات الأعوام السابقة والنسخ الماضية من المهرجان، واتساع السوق. فالمهرجان الذي كان في النسخة الأخيرة بمساحة ثمانية آلاف متر مربع، اليوم نتحدث عن ثمانية عشر ألف متر مربع. تضم فعاليات، والسوق النابض، وأيضًا المنتديات والحوارات والجلسات والدورات التي ستُقدَّم تحت سقف واحد في سوق المهرجان، وهذا يعني توسعًا سنويًا يثبت مكانة السوق والمهرجان عامًا بعد عام.

وأضاف: المهرجان، بعد أن أثبت تميزه في برنامج العام الماضي، يواصل استقطاب أفضل الأفلام في العالم. كما أن السوق يستقطب أفضل الفاعلين في مجال صناعة الأفلام من صُنّاع أفلام، ومخرجين، ومنتجين، وأيضًا ممثلين لجهات حكومية وخاصة.

وفي هذه السنة، سيكون لدينا أكثر من عشر دول تمثل صناعة السينما، وهي من أضخم الدول في هذا المجال، سواء الصين أو الهند أو روسيا أو تركيا، وغيرها من الدول التي ستكون موجودة. وهذا جزء من تواجد المؤسسات والشركات السعودية والعالمية التي تستعرض أحدث التقنيات والخدمات في صناعة الأفلام بالتفصيل.

مهرجان البحر الأحمر ودعم المرأة

أجاب بلطيور على سؤال: مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يدعم المرأة دوماً، فما هو الدعم المقدم في هذه النسخة الخامسة، قائلاً: دعم المهرجان للمرأة الحمد لله، واضح وجلي عالميًا، مفن خلال دعم مهرجان البحر الأحمر للمرأة، سواء كانت مخرجة أو ممثلة أو منتجة. فإنه يكون لدينا سنوياً أفلام أخرجتها مخرجة سعودية أو عربية أو حتى عالمية، بنسبة ممتازة تصل أحيانًا إلى خمسة وثلاثين في المئة من البرنامج، بقيادة نساء مخرجات ومنتجات.

وهذه السنة، الفيلم السعودي الذي يمثل المملكة في الأوسكار هو فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين من جدة، التي بدأت هذا المشروع قبل ثلاث سنوات، ويمثل المملكة العربية السعودية في الأوسكار. وأيضًا هيفاء المنصور، التي هي متواجدة اليوم، ولها تاريخ كبير ومميز جدًا في إخراج الأفلام السعودية وتشريفنا عالميًا.

وختاماً قال: هنالك الكثير من الإنجازات التي نشكر فيها المرأة السعودية والعربية، بل والعالمية أيضًا، في دعم وتمكين السينما عالميًا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن الأفلام المشاركة في مسابقته الرسمية للأفلام الطويلة لعام 2025

