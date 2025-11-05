دوري أبطال أوروبا: فوز رابع تواليا لأرسنال

الرياص - اسماء السيد - براغ : تابع أرسنال الإنكليزي بدايته المثالية وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3 0 الثلاثاء في براغ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل بوكايو ساكا (32 من ركلة جزاء) والاسباني ميكل ميرينو (46 و68) الأهداف.

وحقق لاعبو المدرب الاسباني ميكل أرتيتا الذين بلغوا دور الاربعة الموسم الماضي قبل أن يخرجوا على يد باريس سان جرمان الفرنسي الذي توج لاحقا باللقب، الأهم وبأقل جهد فرفعوا رصيدهم الى 12 نقطة وفضوا شراكة الصدارة مؤقتا مع سان جرمان وبايرن ميونيخ الالماني وإنتر ميلان الايطالي وريال مدريد الاسباني.

وعزز متصدر الدوري الانكليزي حظوظه في الظفر بإحدى البطاقات الثماني المؤهلة مباشرة الى ثمن النهائي، وتبقى له أربع مباريات أقواها ضد ضيفه بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ومضيفه إنتر ميلان الوصيف في الجولة السابعة في 20 كانون الثاني/يناير.

ويحل أرسنال ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن ينهي دور المجموعة الموحدة في 28 كانون الثاني/يناير عندما يستضيف كايرات ألماتي الكازاخستاني.

في المقابل، مُني سلافيا براغ بخسارته الثانية مقابل تعادلين فتجمد رصيده عند نقطتين وتراجع الى المركز 22.

وخاض أرسنال الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا، المباراة في غياب أبرز ركائزه الاساسية بسبب الاصابة في مقدمتهم قائده النروجي مارتن أوديغارد والسويدي فيكتور يوكيريس والالماني كاي هافيرتس والاسباني مارتين سوبيميندي والبرازيلي غابريال مارتينيلي ونونو مادويكي.

واندفع الفريق اللندني منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية "على الطاير" من خارج المنطقة لقطب دفاعه البرازيلي غابريال مرت بجوار القائم الايسر (2).

ورد أصحاب الأرض بتسديدة زاحفة من حافة المنطقة لقائدهم لوكاس بروفود مرت بجوار القائم الايمن (2).

وتابع ارسنال بحثه عن التسجيل وسنحت لقائده ساكا ثلاث فرص حقيقية تعملق الحارس ياكوب ماركوفيتش في التصدي لها، الأولى كانت بعيدة (20)، والثانية من مسافة قريبة من الجهة اليسرى من داخل المنطقة وشتتها المدافع (26)، والثالثة من مسافةق ريبة ايضا عندما توغل من الجهة اليمنى (28).

وحصل أرسنال على ركلة جزاء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" عندما تابع غابريال كرة من ركلة ركنية انبرى لها ديكلان رايس فلمست يد القائد بروفود، فانبرى لها ساكا بنجاح على يسار الحارس (32).

وهو الهدف الثاني لساكا في ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وعزز أرسنال تقدمه بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني عندما مرر تروسار كرة عرضية تابعها ميرينو من مسافة قريبة داخل المرمى (46).

ووجه ميرينو الضربة القاضية لأصحاب الارض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة مستغلا سوء تقدير من الحارس ماركوفيتش في التقاط كرة عرضية لرايس (68).

وهو الهدف الثاني لميرينو في 4 مباريات في المسابقة هذا الموسم.

ودفع أرتيتا بلاعب الوسط الواعد ماكس داومان مكان تروسار الذي تعرض للاصابة في الدقيقة 72، فبات أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق في سن 15 عاما و309 أيام، متفوقا على المهاجم الألماني يوسوفا موكوكو الذي لعب مع بوروسيا دورتموند ضد زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في عمر 16 عاما و18 يومًا عام 2020.

ويلعب موكوكو حاليا مع نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وأشاد أرتيتا بشخصية داومان وشجاعته. وقال في المؤتمر الصحافي "يدخل، مع أول كرة يلتقطها، يعترض طريق المنافسين، ويبدأ بالمراوغة، ويحصل على مخالفة".

وأضاف "لا يمكنك تعليمه ذلك. إما أن يكون لديك أو لا، ولا يهم ما هو مكتوب في جواز سفره".