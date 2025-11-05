دورة أثينا: عودة مظفرة لديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - اثينا : كلل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا عودته إلى الملاعب بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بالفوز على التشيلي أليخاندرو تابيلو 7 6 (7 3) و6 1 الثلاثاء، في الدور الثاني لدورة أثينا على الملاعب الصلبة في كرة المضرب (250 نقطة).

وعانى ديوكوفيتش، المصنف أول في الدورة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، في المجموعة الاولى أمام التشيلي المصنف 89، حيث احتاج الى شوط فاصل لكسبها في 68 دقيقة بعدما حافظ كل منهما على إرساله.

وفرض الصربي ديوكوفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، أفضليته في الثانية وكسبها بسهولة 6 1 في 31 دقيقة بعدما كسر ارسال منافسه الاصغر منه بعقد من الزمان في الشوطين الرابع والسادس.

وثأر ديوكوفيتش لخسارته المباراتين السابقتين والوحيدتين أمام تابيلو: على الملاعب الترابية في روما العام الماضي ومونتي كارلو هذا الموسم.

وقال "دجوكو" "عندما لعبت ضد تابيلو الذي لم يسبق لي الفوز عليه، كنت أكثر توترا قبل المباراة من أي مباراة أخرى، وحاولت جاهدا استخلاص الطاقة من الجمهور".

وأضاف اللاعب الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والذي انتقل مؤخراً إلى العيش في أثينا "أشعر وكأنني في بيتي، اللعب في أثينا. قبل بضعة أشهر، عندما جئت إلى هنا مع عائلتي، كنت متحمسا جدا لأنني لطالما أحببت اليونان".

وتابع "الصرب يحبون اليونان، بالتأكيد. تاريخيا وثقافيا ودينيا، تربطنا الكثير من الأشياء. أثينا في قلبي، لا شك في ذلك".

وبلغ الصربي ربع النهائي رقم 225 في مسيرته الاحترافية، وسيلتقي مع البرتغالي نونو بورجيش أو الأميركي إليوت سبيتزيري المتأهل من التصفيات.

وسيشارك ديوكوفيتش في بطولة "أيه تي بي" الختامية المقررة الأسبوع المقبل في تورينو.