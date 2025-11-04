400 مليون ريال لتعزيز الابتكار والتحول في البيئة السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات المنتدى السنوي لـ “SAFTA” تبرز دور التقنيات الزراعية والغذائية في تحقيق الأمن الغذائي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية دعم الابتكار في القطاع الزراعي والغذائي لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الحيوية. وجاء هذا التأكيد خلال المنتدى السنوي للتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء “SAFTA” الذي نظمته الوزارة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والصناعية.

وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك أن التحالف يضم أكثر من 133 جهة من 12 دولة، وقد حقق نجاحات كبيرة خلال عامه الأول بتجاوز محفظة المشاريع لأعضائه من القطاع الخاص المحلي 400 مليون ريال.

مقالات ذات صلة

وأشار المالك إلى أن التحالف يعمل على تعزيز التقنيات الحديثة في الزراعة الذكية وكفاءة المياه والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى دعم الابتكار والاستدامة في هذين القطاعين الحيويين.

من جانبها، استعرضت دكتورة مها أحمد الجهني مديرة إدارة شراكات البحث والابتكار بوكالة البحث والابتكار، إنجازات التحالف خلال العام الماضي، كما تم توقيع خمس مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي.

وتضمنت هذه المذكرات تقييم الانبعاثات الكربونية واستخدام تقنيات الطاقة الحرارية الجوفية في الإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى تحويل معدات الديزل إلى غاز البترول المسال في التطبيقات الصناعية.

وفي ختام المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك فيصل لتعزيز التعاون البحثي وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التقنيات الزراعية والغذائية.