حي حراء الثقافي ينظم عددا من الفعاليات والأنشطة ضمن شهر أكتوبر الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم حي حراء الثقافي في مكة المكرمة، عددا من الفعاليات والأنشطة ضمن حملته التوعوية لشهر أكتوبر الصحي (2025) بمشاركة جهات تعليمية ومجتمعية؛ بهدف تعزيز التكامل ونشر الوعي. وتضمنت الفعاليات ورشا تفاعلية بعنوان «المهارات الأساسية للإسعافات والتعامل مع الحالات الطارئة»، بمشاركة مختصين في المجال الطبي. كما تناولت ورش العمل محاور تشمل حالات التدخل الطارئة مثل: توقف القلب، وانسداد مجرى الهواء، إضافة إلى خدمات صحية متنوعة شملت تقديم خدمات توفير التطعيمات الموسمية، وتنظيم حملة للتبرع بالدم، وإجراء فحوصات صحية مختلفة، وأنشطة توعوية أسهمت في رفع مستوى الوعي الصحي لدى زوار الحي من مختلف الجنسيات، كما ركزت الفعاليات على تعزيز الصحة العامة والسلوكيات الصحية الإيجابية لدى زوار الحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 لرفع جودة الحياة.

