الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من استطلاعات رأي تتحدث عن نسبة تقدم في زراعة محاصيل الحبوب في الولايات المتحدة.



وكان من المقرر أن تنشر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) اليوم التقرير الحادي والثلاثين لتقدم المحاصيل خلال موسم النمو، إلا أن التقرير لم يُصدر للأسبوع الخامس على التوالي بسبب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.



وقد أدى الإغلاق إلى تعطيل جميع التقارير الأربعة المقررة خلال شهر أكتوبر من قبل وزارة الزراعة، والآن يمتد تأثيره ليشمل أول تقارير شهر نوفمبر. ولا يتبقى سوى ثلاثة تقارير أخرى متوقعة لبقية موسم 2025، من المقرر أن يُصدر آخرها في 24 نوفمبر 2025.



وفي ظل غياب البيانات الرسمية من وزارة الزراعة، نُشرت تقديرات بديلة لتقدم المحاصيل استنادًا إلى استطلاع أجرته وكالة رويترز.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حصاد الذرة في الولايات المتحدة بلغ نحو 83% خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر. وقد تراوحت تقديرات تسعة محللين شملهم الاستطلاع بين 78% و90%.



وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن 91% من محصول الذرة قد تم حصاده، بينما بلغ المتوسط لخمس سنوات في ذلك الوقت 75% فقط.



أما بالنسبة لمحصول فول الصويا الأمريكي، فقد أظهر استطلاع رويترز أن متوسط نسبة الحصاد حتى 2 نوفمبر بلغ 91%، مع تقديرات تراوحت بين 88% و94%.



وفي العام الماضي، أفادت بيانات وزارة الزراعة بأن 94% من محصول فول الصويا كان قد تم حصاده في نفس الفترة، مقارنة بمتوسط خمس سنوات عند 85%.



وفيما يتعلق بـ زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة، قدرت رويترز التقدم في الزراعة عند 91% حتى 2 نوفمبر، وفقًا لاستطلاعها، مع نطاق تقديرات بين 88% و93%.



وقدّر المحللون أن حالة المحصول تُصنف بنسبة 52% في فئة "جيد إلى ممتاز"، مع نطاق تقديرات بين 41% و60%.



وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت أن 87% من محصول القمح الشتوي قد تم زرعه في هذا الوقت من الموسم، في حين بلغ متوسط السنوات الخمس 89%. أما حالة المحصول في ذلك الوقت، فكانت عند 41% فقط.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.7% عند 4.34 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.7% إلى 11.34 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2% إلى 5.43 دولار للبوشل.