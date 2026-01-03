انت الان تتابع خبر القوى السياسية الشيعية المستقلة ترفض ترشيح البدري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للقوى، “في هذه المرحلة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي يمر بها العراق، وفي ظل تهديدات امنية واقتصادية متصاعدة، وضغوط دولية لا تتحملها دولة وحكومة منهكة من الحروب والحصارات والفساد الإداري والمالي مثل العراق، يوشك تحالف (الاطار التنسيقي الموحد) الذي يمثل شيعة العراق وعقائدهم في الحاكمية، وقيم ومثل الإسلام العظيم واهل البيت عليهم السلام، ان يرشح للمنصب الاول شخصية مغمورة سياسياً، وتحوم حولها شبهات الفساد المالي والاداري في الوظائف التي تسنمها في ادارة الدولة”.وأضاف البيان أن "باسم البدري المعروف بارتباطاته باجهزة استخبارية خارجية، وعلاقتة مع قوى الفساد، وفي اجواء تحيط بها علامات استفهام كبيرة جداً، يمثل اختياراً سيئاً وغير امين لأصوات الناخبين الشيعة الذي انتخبوا احزاب الاطار".

ولفت البيان الى أنه "كان الأجدر بأحزاب الاطار ان تعمد لكسب ثقة العالم، والإدارة الناجحة للازمة الاقتصادية، إلى ترشيح شخصية وطنية معروفة ونزيهة وكفوءة تلبي حاجات المرحلة،لا ان تاتي بضعيف مجهول تخوم حوله الشبهات"، مضيفا "نحن القوى السياسية الشيعية المستقلة نعلن معارضتنا هذا الاختيار ونضع الشعب العراقي امام مسؤلياته الوطنية لرفض هذا الاختيار".