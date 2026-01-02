انت الان تتابع خبر الكربولي: تجاهل نجاحات السوداني التي تفوق بها على من سبقه غير منصف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي في تدوينة على اكس، تابعتها الخليج 365، إنه "من العدالة أن نتعامل بإنصاف عند تقيم اداء موظف حكومي بحجم رئيس الوزراء وهو يؤدي مهامه الجسيمة في العراق".

وتابع، انه "ليس من الإنصاف أن نتجاهل نجاحاته التي تفوق بها على من سبقه بينما نسلط الأضواء بعدسات كبيرة على اخطاء وقع بها غيره قبله".