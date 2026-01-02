مخيم علاجي مجاني لجراحة المسالك والمناظير بمستشفى امدرمان

- 1/2
أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الخميس عن انطلاقة أكبر مخيم علاجي مجاني لجراحة المسالك البولية ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أم درمان التعليمي، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ(70) للاستقلال المجيد، ويستمر المخيم في الفترة من 1–8 يناير الجاري.
وأكد د. علي بابكر وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن العام 2026 يمثل بداية مرحلة متقدمة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مثمناً جهود وزارة الصحة ولاية الخرطوم في توفير الخدمات المتكاملة، مشيداً بالدور الذي تقوم به رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر وصندوق إعانة المرضى الكويتي في دعم النظام الصحي.
من جانبه، أوضح د. فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن المخيم يأتي ضمن التحول نحو التخصصية الطبية وتقديم الخدمات النوعية، لافتاً إلى بلوغ نسبة التعافي في تقديم الخدمات الصحية بالولاية 86%، مع توطين كافة التخصصات النوعية في المستشفيات.
وأكد د. عبدالمنعم القاسم المدير العام لمستشفى أم درمان أن المستشفى توفر بيئة وخدمات صحية متقدمة وصالحة لاستقبال المواطنين، مبيناً أن المخيم يشمل إجراء 150 عملية مسالك و50 عملية مناظير خلال أسبوع، بمشاركة 11 استشارياً من السودان وقطر.
وأشار د. عمار صلاح ممثل صندوق إعانة المرضى الكويتي إلى أن المخيم يهدف إلى دعم المرضى في ظل الظروف الحالية، ويشتمل على ورش تدريبية للكوادر الطبية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
