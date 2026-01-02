بالصورة- أنجلينا جولي تزور الجرحى عند معبر رفح في مصر

- 1/2
دبي - فريق التحرير: زارت الممثّلة الأميركيّة أنجلينا جولي اليوم الجمعة معبر رفح الحدوديّ من الجانب المصريّ، ذلك ضمن رحلة إنسانيّة مخصّصة لأهالي غزّة.
وأفادت التّقارير أنّ الممثّلة الأميركيّة قامت بهذه الزّيارة لتفقّد أحوال المصابين الفلسطينيّين القادمين من غزة وتقييم الجهود المستمرةّ لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
رافق جولي في زيارتها ممثّل عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء ووزيرة الهجرة المصريّة، للمشاركة في الجهود الإنسانيّة الدّوليّة ودعم المساعي المصريّة الأميركيّة لضمان إيصال المساعدات.
في السّياق نفسه، ذكرت قناة “القاهرة الإخباريّة” المصريّة أنّ الممثّلة والنّاشطة الحقوقيّة أنجلينا جولي، وصلت “ضمن جولة إنسانيّة لبحث خيارات المساعدات وتفقّد مستشفى العريش”.
