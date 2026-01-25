انت الان تتابع خبر موظفو النهرين والمستنصرية ينفرون للتظاهر.. احتجاجات امام البوابات ضد استقطاع المخصصات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية ان منتسبي جامعة النهرين وكذلك الجامعة المستنصرية نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى الجامعات معبرين عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بحجب مخصصات الخدمة الجامعية والمساس بحقوقهم المكتسبة واستقرارهم المعيشي والحياتي والوظيفي.



ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدول الفوري عن القرار وإعادة إقرار صرف المخصصات الكاملة وفق ما نصّ عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، كما دعوا الجهات المختصة لمراجعة القرار وتدارك تأثيره السلبي على منتسبي الجامعة، مشددين على استعدادهم لتصعيد الاحتجاج في حال استمر القرار.

وسبق ان قرر مجلس الوزراء الغاء مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التربية والتعليم ممن هم "غير متفرغين للتدريس".

من جانبها قالت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي ان قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة لكل من الموظف الفني والإداري وأن ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول.

