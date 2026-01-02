شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتغزل في الفنان سجاد بحري وتحكي موقف مؤثر معه

- 1/2
- 2/2
تغزلت حسناء سودانية, في الفنان الشاب المثير للجدل سجاد بحري, وأشادت بإمكانياته الصوتية وتعامله الطيب والراقي مع جمهوره ومعارفه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة حكت موقف مؤثر مع الفنان سجاد, في مقطع فيديو قام المطرب بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الحسناء في حديثها أنها سعيدة بعودة مطربها المفضل للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل مؤكدة أنه يمتلك موهبة صوتية لا يفترض أن تتوقف.
وحكت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, موقف جمعها بسجاد بحري, عندما ذهبت له في منزله رفقة صديقتها العروس, للتعاقد مع للغناء في زفاف صديقتها.
وأكدت أن المطرب, قابلهم بلطف وكرم في منزله وأصر هو وأسرته على إكرامهم بوجبة الغداء, والقهوة, وبالفعل شارك في الفرح وكانت مشاركته في الدقائق التي غنى فيها رائعة جداً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
