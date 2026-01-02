روسيا: مستعدون لتوريد المياه لإيران

أعلن أليكسي يفيموف القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي لدى طهران استعداد روسيا لتوريد المياه لإيران، لافتا إلى أن طهران لم توجِه طلبا رسميا لموسكو بذلك.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أكّد يفيموف أن قضية الأمن المائي باتت ذات أولوية متزايدة لإيران، خاصةً في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتمدّد ظاهرة الجفاف في أنحاء البلاد.

وقال: “حتى الآن، لم يتلقَ الجانب الروسي أي طلب رسمي من إيران بشأن استيراد المياه من روسيا لغرض تعبئة الخزانات. ومع ذلك، نحن منفتحون على حوار جاد ومستعدون لدراسة أشكال التعاون الممكنة حال وُجّه إلينا طلب ملموس.”

وأشار يفيموف إلى أن إيران تعتمد حاليا على حلولها المحلية، مستشهدا بمشروع ضخ المياه من منطقة الخليج إلى محافظة أصفهان، الذي بدأ تنفيذه في 6 ديسمبر 2025. ورأى أن “الأمن المائي قد يصبح في المستقبل موضوعا لحوار إقليمي أوسع، يشمل دول حوض بحر قزوين أيضا.”

ويأتي هذا في سياق تصاعد التحذيرات الرسمية الإيرانية من تفاقم أزمة المياه. فقد وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوضع المائي في البلاد بأنه “أزمة شاملة” تطال جميع المحافظات. كما كشف وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، عن إجراء محادثات مع دول مجاورة لاستكشاف إمكانية استيراد المياه.

المصدر: وكالة “نوفوستي”