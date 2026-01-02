بالصور- مادونا تختار مراكش لقضاء عطلتها وتحتفي بسحر المغرب

دبي - فريق التحرير: أشركت الفنّانة العالميّة مادونا جمهورها عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام” بتفاصيل رحلتها إلى المغرب، واصفة إياها بـ”العطلة المغربيّة” (Moroccan Holiday) مع إيموجي لعلم المغرب وقلب أحمر، هذا ما أضفى نفحة مميّزة على منشورها.

في الصّور الّتي نشرتها، ظهرت مادونا بإطلالة شتويّة فاخرة ترتدي فيها معطفًا وقبّعة من الفرو، بينما تستمتع بمشروب مع أصدقائها في أجواء تقليديّة مغربيّة تعكس الفنّ المعماري المحلّي والزّخارف المميّزة للزليج.

وأشارت مادونا إلى فندق “سلمان مراكش” (Selman Marrakech) ضمن منشورها، هذا ما يدلّ على اختيارها مكانًا يجمع بين الفخامة والهدوء لاستكشاف سحر المدينة الحمراء.

ولم يمرّ المنشور مرور الكرام، إذ أحرز تفاعلًا واسعًا من جمهورها، بالإضافة إلى آلاف التّعليقات الّتي أشادت بجمال الصّور وروح مادونا المرحة خلال رحلتها.

تأتي هذه الزّيارة لتؤكّد مكانة المغرب كوجهة سياحيّة مفضّلة لنجوم الصّف الأوّل عالميًّا، أذ يمزج بين الفخامة والتّراث الأصيل الّذي يجذب عشّاق السّفر والثّقافة على حدّ سواء.