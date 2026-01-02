منّة شلبي وزوجها يستقبلان العام الجديد بتأدية مناسك العمرة… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير:

استقبلت الممثّلة المصريّة منّة شلبي العام الجديد ٢٠٢٦ بطريقة روحانيّة مميّزة، إذ تقيم في الأراضي المقدّسة لأداء مناسك العمرة.

في هذا السّياق، ظهرت منّة في صورة متداولة أمام الكعبة المشرّفة وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء وكان برفقتها زوجها المنتج أحمد الجنايني، في ظهور مميّز لهما، لفت أنظار محبّيها الذين تمنّوا لهما عامًا مليئًا بالخير والسّعادة.

من جانبه، وثّق المخرج محمّد شاهين الّذي رافق الثّنائيّ في هذه الرّحلة، تلك اللحظات عبر حسابه الرّسميّ على “إنستغرام” إذ نشر صورة تجمعهم وعلّق قائلًا: ​”الحمد لله يا رب.. بداية جديدة إن شاء الله وسنة سعيدة”.

​على الصّعيد الفنّيّ، تستعد منّة شلبي، للمشاركة في الموسم الرّمضانيّ ٢٠٢٦، من خلال مسلسل “تحت الحصار”، المقرّر عرضه عبر شاشات الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة.

يسلط المسلسل الضّوء على قيم الصّمود والمقاومة في ظلّ الصّراعات والحروب ويشارك في بطولته إلى جانب منّة شلبي، الممثّل إياد نصّار والممثّلين الفلسطينيّين كامل الباشا وآدم بكري، بمشاركة ممثّلين من مصر والأردنّ وفلسطين. المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.