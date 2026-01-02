جنيفر لوبيز تلمّح لماضي زواجها من بن أفليك بطريقة صادمة على المسرح

دبي - فريق التحرير: أطلقت النّجمة جنيفر لوبيز أولى ليالي إقامتها الغنائيّة الجديدة Up All Night في لاس فيغاس، بنفحة فكاهيّة ساخرة عن حياتها العاطفيّة، مشيرة بطريقة لطيفة إلى زواجها السّابق من الممثّل والمخرج بن أفليك.

وخلال استراحة قصيرة بين الأغاني، شكرت لوبيز جمهورها الوفيّ الّذي حضر معها أيضًا في افتتاح إقامتها الأولى Jennifer Lopez: All I Have قبل نحو عشر سنوات. وقالت مبتسمة: “لقد مرّ الوقت كلمح البصر، أليس كذلك، بالنسبة لأولئك الّذين حضروا الليلة الافتتاحيّة قبل عشر سنوات؟”

وأضافت مازحة: “وفي ذلك الوقت، كنت متزوّجة مرّتَين فقط” في إشارة خفيّة إلى زواجها القصير من أفليك في ٢٠٢٢، قبل أن تصحّح نفسها ضاحكة: “هذا ليس صحيحًا، كان مرّة واحدة فقط” قبل أن تضيف “لكنّه شعر وكأنه مرّتَين!”

واختتمت حديثها بابتسامة عريضة: “أنا أمزح فقط! انتهى كل شيء، وكل شيء على ما يرام… نحن في عصرنا السّعيد الآن!”، وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لوبيز كانت متزوّجة أربع مرات، بدءًا من أوجاني نوا (١٩٩٧-١٩٩٨)، ثمّ كريس جاد (2001-2003)، مارك أنتوني (٢٠٠٤–٢٠١٤) الّذي أنجبت منه توأمَيها ماكس وإمّي، بالإضافة إلى زواجها من أفليك الّذي انتهى في عام ٢٠٢٥، مع علاقة سابقة مع “شون ديدي كومبس” لم تؤدِّ للزّواج.