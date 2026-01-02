رسمياً: ميشيل حايك يفجر مفاجآت مرعبة للأردن 2026… انقلاب نوعي وأحداث صادمة!

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 2 يناير 2026 02:20 مساءً - كشف خبير الفلك ميشيل حايك عن توقع مرعب يهدد الأردن خلال 2026: "اهتزازان في الأردن.. طبيعي ومائي" - هذا ما أعلنه بجرأة صادمة عبر قناة إم تي في اللبنانية ليلة رأس السنة، مفتتحاً بذلك سلسلة من 15 نبوءة مدوية قد تقلب الأردن رأساً على عقب.

انطلق حايك في ماراثون توقعاته المثيرة للجدل بتهديد مباشر لاستقرار مجلس النواب الأردني، معلناً أن "مجلس النواب لن يبقى مستقراً.. وشبح الانتقام بانتظاره"، في إشارة تنبئ بتطورات سياسية عاصفة قادمة.

وتصاعدت حدة التوقعات عندما تطرق إلى أمن الحدود، محذراً من أن "الحدود الأردنية برسم الخرق المخيف"، مما يثير تساؤلات حول تهديدات أمنية محتملة تواجه المملكة.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت بإعلانه قدوم "عبدالله الثالث" في إشارة إلى مولود ذكر منتظر لسمو ولي العهد، بينما توقع أن يملأ "اسم الأمير الحسن المشهد الأردني" خلال العام ذاته.

الانقلاب النوعي المتوقع يشمل:

تغييراً جذرياً في الحكومة الأردنية

انقلاباً نوعياً تحدثه الانتخابات البلدية القادمة

تأزماً في ملف الأحزاب مصحوباً بمظاهر شغب

صفحة دبلوماسية جديدة مع إسرائيل

وعلى الصعيد الاقتصادي، بشّر حايك بـ"انفتاح عريض سري وعلني بين الأردن وسورية" مع ظهور الرئيس الأسد في الصورة، بجانب استمرار "التنقيب عن المعادن وغيرها بلا يأس" وطرح ملفات استثمارية كبرى على طاولة واحدة.

كما توقع توسعاً ملحوظاً في مهرجانات الأردن من جرش إلى مدن أخرى، وحطّ رحال عالم الموضة في المملكة، في مؤشرات على نهضة ثقافية واقتصادية منتظرة.

هذه التوقعات الجريئة التي أطلقها حايك خلال ظهوره الاستثنائي على الشاشة اللبنانية، تضع الأردن أمام عام 2026 محفوف بالمخاطر والفرص على حد سواء، في انتظار تحقق هذه النبوءات المدوية.