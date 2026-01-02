جيسي جي تكشف معركتها مع السّرطان الخليج 365 صادمة ليلة رأس السّنة

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنّانة البريطانيّة جيسي جي (سبعة وثلاثون عامًا) عن معركتها الشّاقّة مع سرطان الثّدي خلال ظهورها في حلقة ليلة رأس السّنة من برنامج Jools Holland’s Hootenanny، إذ تحدّثت الخليج 365 عن تجربتها الشّخصيّة بعد تشخيصها وإجرائها عملية استئصال الثّدي وجراحة إعادة البناء.

وأوضحت جيسي قبل أدائها المذهل لأغنية «My Way» لفرانك سيناترا:”لم أكن بخير هذا العام، لقد أصبت بسرطان الثّدي.”

وأشارت إلى أهميّة التّحدّث عن التّجارب الصّعبة إلى جانب النّجاحات، قائلة: “لا تعرف حياتك بأسوأ أيامك… أعتقد أنّنا نتعلّم أكثر عن أنفسنا في أصعب اللحظات.”

كما تحدثت جيسي عن تجربتها لعام ٢٠٢٥، واصفة إيّاه بأنّه كان من أصعب السّنوات في حياتها، لكنها اعتبرت أنّها حملت أيضًا لحظات من السّحر والإنجاز الشّخصي؟ والمهنيّ، بما في ذلك إصدار ألبوم جديد بعد غياب دام ثماني سنوات.

وأضافت النّجمة: “أتمنّى أن يكون عام ٢٠٢٦ عامًا للتّقارب والتّعاطف أكثر، والقيام بما يمليه علينا ضميرنا بالطّريقة الصّحيحة… أنا مرتاحة لأن كل بركاتي تفوق أيّة تحدّيات واجهتها هذا العام.”

كما أشركت جيسي متابعيها البالغ عددهم ١٤.٢ مليون عبر إنستغرام، بصورة مقرّبة لعينيها وهي تبكي، مؤكّدة على أهمية التّعبير عن المشاعر وعدم كبت الحزن:

“نحن لسنا أبطالًا خارقين، وليس مطلوبًا منّا أن نكون سعداء دائمًا. من الطّبيعي أن تبكي، وإذا رأيت شخصًا تحبّه يبكي، لا تقل له “لا تبكِ” بل اقترب واحتضنه.”

تأتي تصريحات جيسي في وقت أعاد فيه جمهورها التّركيز على صراحة النّجمة في عرض تفاصيل مرضها، في رسالة دعم لكل من يمرّ بتجارب مشابهة، مؤكّدين أنّ القوّة تكمن في الصّراحة والشّفافيّة.