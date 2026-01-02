بيان دولي يُحذّر من كارثة في غزة ويدعو لفتح المعابر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت ثماني دول أوروبية (الدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا) إلى جانب كندا واليابان، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، مؤكدة أن الوضع لا يزال كارثيًا ويزداد سوءًا.

وأشار البيان إلى أن المدنيين في غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة، موضحًا أن نحو 1.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة ماسّة إلى مأوى بشكل عاجل، في ظل الدمار الواسع الذي طال مختلف مناطق القطاع.

وحذرت الدول الموقعة من الانهيار الكامل للبنية التحتية للصرف الصحي في غزة، الأمر الذي ترك نحو 740 ألف شخص عرضة لمخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك الفيضانات السامة وانتشار الأمراض.

ودعا البيان إلى تسليم رفات المحتجز الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة بسرعة، بالتوازي مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت الدول حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في قطاع غزة بطريقة مستدامة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة فتح المعابر وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومنتظم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية.

المصدر : وكالات