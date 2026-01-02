“لكسر مصيدة التسلل!”.. الفيفا قد يتجه نحو تطبيق قانون “فينغر”

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” إمكانية تطبيق قانون التسلل الجديد، الذي اقترحه المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر منذ عام 2020.

ويدعو المدرب الأسبق لأرسنال، والذي يشغل الآن منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، إلى تفسير جديد للقاعدة يقضي باحتساب التسلل إذا كان اللاعب متقدما بجسده كاملا على آخر مدافع، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في عالم الساحرة المستديرة.

ويأتي ذلك على عكس ما يتم تطبيقه حاليا، حيث يحتسب التسلل حتى لو كان المهاجم متقدما ولو بمليمتر واحد فقط عن آخر مدافع لحظة تمرير الكرة.

وكشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن اقتراح فينغر سيتم دراسته في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 20 يناير 2026، بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن يناقش المقترح على الأرجح في الجمعية العمومية للمنظمة في ويلز بشهر فبراير 2026.

وأوضحت أنه إذا اجتاز المقترح هذه المرحلة الأولية خلال شهر فبراير، فمن المحتمل أن يتم تطبيقه في أقرب وقت، وتحديداً بالموسم المقبل 2026-2027.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أكد هذا التوجه خلال القمة الرياضية العالمية التي عُقدت هذا الأسبوع في دبي، حيث قال: “نحن ندرس قانون التسلل، الذي تطور على مر السنين”.

وأكمل: “يشترط حاليا أن يكون المهاجم خلف المدافع، على نفس مستواه، وفي المستقبل، قد يُشترط أن يكون المهاجم أمام المدافع تماما ليُحتسب متسللا”.

يُذكر أنه تم بالفعل تجربة هذا الإجراء في عام 2023 في بطولات الشباب في إيطاليا والسويد لتحديد مدى توافق هذا التغيير مع كرة القدم في ظروف واقعية، ويبدو أن هذه التجارب قد أقنعت صانعي القرار في الهيئات الإدارية.

روسيا اليوم