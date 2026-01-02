شرطة ولاية سنار تنفذ خطة تأمين محكمة لمدينة سنجة في ليلة رأس السنة 2026م

- 1/2
- 2/2
نفّذت قوات شرطة ولاية سنار خطة تأمين شاملة ومحكمة لتأمين مدينة سنجة خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2026م، وذلك في إطار جهود الشرطة الرامية إلى حفظ الأمن والإستقرار وبسط الطمأنينة وسط المواطنين، وضمان مرور المناسبة دون أي مهددات أمنية.
وشاركت في تنفيذ الخطة قوة شرطة محلية سنجة، إلى جانب قوات الطوارئ والعمليات، وإدارة المباحث المركزية، وإدارة الشرطة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، والخلية الأمنية المشتركة، وبالتنسيق مع شعبة الإستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية بالفرقة (17) مشاه، وجهاز المخابرات العامة، في عمل جماعي عكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة النظامية والأمنية.
وأوضح العقيد شرطة/ الدرديري عثمان محمد أحمد، مدير شرطة محلية سنجة، أن جملة القوات المشاركة في تنفيذ الخطة بلغت 167 فرداً و9 ضباط، مدعومين بعدد 11 مركبة، تم توزيعها وفق خطة إنتشار دقيقة غطّت المواقع الحيوية والإستراتيجية داخل المدينة.
مشيرا إلى أن الخطة إشتملت على إنشاء عشرة إرتكازات أمنية حاكمة شملت تقاطع بنك الخرطوم، وشارع سنار، وشارع الدالي، وموقف التاكسي، وتقاطع كافتيريا درة الفونج، وسوق القلعة، وأم دفسو، وتقاطع الجهاز القضائي، وإرتكاز الزريبة القديمة، إلى جانب إرتكازات داخل نطاقات حيوية أخرى بالمدينة.
وأضاف أن بقية المركبات خُصصت لتنفيذ الطواف الليلي المستمر، والمرور الدوري على الإرتكازات والنقاط التأمينية، مع الجاهزية الكاملة للتحرك الفوري والتعامل مع أي طارئ أو بلاغ محتمل، بما يعزز سرعة الإستجابة وفاعلية الآداء الميداني.
من جانبه أكد اللواء شرطة عبداللطيف عوض بلام، مدير شرطة ولاية سنار في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن تنفيذ هذه الخطة يأتي ضمن إستراتيجية شرطة الولاية لبسط الأمن والإستقرار وتأمين المدن خلال المناسبات العامة، مشيداً بالانضباط العالي والإحترافية التي أبدتها القوات المنفذة، وبالتنسيق المحكم مع بقية الأجهزة النظامية.
وأشار مدير شرطة الولاية إلى أن الإنتشار الواسع والجاهزية الكاملة أسهما في مرور ليلة رأس السنة في أجواء آمنة ومستقرة دون تسجيل أي أحداث تُذكر، مؤكداً استمرار شرطة ولاية سنار في تنفيذ الخطط الوقائية والإستباقية لحماية المواطنين والممتلكات وترسيخ هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
