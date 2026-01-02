حكومة الجزيرة تنفذ 4500 مشروعاً للطاقة الشمسية في مصادر المياه

بشر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة باستمرار انتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة والمستنفرين والمقاومة الشعبية في المحاور المختلفة.

وأعلن لدى افتتاح معرض الطاقة والطاقة الشمسية صباح الخميس بمدني مضي حكومته التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، لافتاً لأهمية دخول أنظمة الطاقة الشمسية في قطاعات الزراعة والصناعة لتقليل كلفة الإنتاج، داعياً أصحاب شركات الطاقة الشمسية للإسهام في إنارة الطرق وتقليل التكلفة والعمل بنظام الأقساط المريحة والميسرة، مؤكداً أن افتتاح المعرض عبر عن استقرار وتعافي الولاية.

من جانبه كشف المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الوزير المفوض عن تنفيذ 6117 مشروعا خلال العام المنصرم منها 4500 مشروعاً للطاقة الشمسية في مصادر المياه وفرت لحكومة السودان 25 ميقا واط من الكهرباء و3 آلاف طن وقود مما جعل الولاية الأولى في مجالات استخدام الطاقة الشمسية، معلناً أن استراتيجية وزارته التوسع في مشاريع الطاقة البديلة.

فيما أشاد الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة رئيس اتحاد أصحاب العمل بدعم ومساندة حكومة الولاية للقطاع الصناعي وتذليل المهددات والعقبات التي تعترض القطاع الصناعي، لافتاً للميزات التفضيلية التي تؤهل الولاية لريادة الصناعة والإستثمار الزراعي بتوفر كافة الموارد والأمن والموقع الإستراتيجي.