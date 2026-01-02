- 1/2
- 2/2
حكى ناشط ومؤثر خليجي, أغرب قصة زفاف حدثت بالسودان, وذلك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, المخصصة في نشر القصص الغريبة والمؤثرة.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد حكى “أبو طلال الحمراني”, قصة الزواج الغريب, الذي وقع فيه العريس ضحية نصب وإحتيال من أسرة فتاة كان يرغب في الزواج منها.
ويقول صاحب المدونة على فيسبوك, أن العريس, بعد أن لبى كل شروط عروسه تفاجأ بأنها ترفض الزواج منه رغم تجهيزه المنزل وصالة الفرح.
وتفاجأ العريس, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بأسرة العروس يقيمون حفل زواج لها على رجل آخر بتجهيزاته التي قام بها, لتصل بعد ذلك القضية لدور المحاكم السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر تم تناقلها على المواقع العربية..شاهد أغرب قصة زفاف في السودان وصدمة كبيرة تصيب العريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.