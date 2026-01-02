انت الان تتابع خبر العراق يعزي سويسرا بـ"حادث التزلج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، "تعرب الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الاتحاد السويسري، وإلى عوائل الضحايا، على إثر الحادث الأليم الذي وقع في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا".واضاف البيان "وإذ تشاطر جمهورية العراق سويسرا هذا الحادث الأليم، فإنها تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب السويسريين في هذا الظرف الإنساني الصعب، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

واكدت الوزارة "وقوف العراق إلى جانب سويسرا وتضامنه معها، وتعزيز قيم التعاون والتآزر الإنساني في مواجهة الكوارث".