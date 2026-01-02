شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تنشر مقطع قبل وبعد جلسة تجميل خضعت لها بالقاهرة وتعترف: (انا شايفة انو من غير مكياج أحلي)

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “ملكة الرق”, ظهرت داخل مركز تجميل بالعاصمة المصرية القاهرة, ووثقت من خلال الفيديو للتغيير الواضح على ملامحها بعد جلسة تجميل خضعت لها. وكتبت الفنانة ميادة قمر الدين, على المقطع الذي حاز على إعجاب الآلاف من جمهورها ومتابعيها: (انا شايفه انو من غير مكياج أحلي.. النرجسية فوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

