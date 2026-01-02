قامت حضنته.. زوج أصالة يفاجئها في كواليس حفل رأس السنة

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر موقع X، تويتر سابقا، في كواليس حفلها الأخير بليلة رأس السنة الميلادية، يوم الأربعاء.

وخلال الفيديو، ظهر زوج أصالة نصري -فائق حسن- يفاجئها ويدخل غرفتها بعدما احضرلها بوكيه ورد وهي تجهز نفسها للحفل، لتبدو أصالة مندهشة وتقوم باحتضان زوجها.

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان “ضريبة البعد” عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية “ضريبة البعد” من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

صدى البلد