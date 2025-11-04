فرصة استثنائية للمغتربين .. السعودية تدرس إطلاق تأشيرة عمل جديدة برسوم رمزية وشروط ميسّرة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:16 صباحاً - في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الكفاءات العالمية، أصبحت تأشيرة العمل المؤقتة المجانية في السعودية خيارًا متاحًا أمام الباحثين عن فرص مهنية واعدة داخل سوق العمل السعودي المتنامي ككفلع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي تأشيرة العمل المؤقتة؟

تأشيرة العمل المؤقتة تمنح للأفراد الراغبين في العمل داخل المملكة لفترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، دون الحاجة للحصول على إقامة أو رخصة عمل مسبقة وتصدر هذه التأشيرة إلكترونيًا بشكل سريع وفعّال، ما يجعلها من أسهل أنواع التأشيرات من حيث الإجراءات والمدة.

أبرز المزايا

توفر هذه التأشيرة مجموعة من المميزات العملية التي تجعلها محط اهتمام شريحة واسعة من العاملين في الخارج:

سرعة الإنجاز: تصدر خلال دقائق معدودة بعد تقديم الطلب.

مرونة عالية: لا تتطلب تعاقدات طويلة أو التزامات مُعقدة من الجهة المُصدرة.

حرية التنقل داخل المملكة: يمكن لحاملها التنقل والعمل في أكثر من منطقة خلال فترة سريانها.

تجربة عمل قصيرة المدى: تُعد فرصة مثالية لاكتساب خبرة مهنية مؤقتة في بيئة عمل متنوعة.

من يستفيد من هذه التأشيرة؟

تُناسب هذه التأشيرة العاملين المؤقتين، والفنيين، والمستشارين، والباحثين عن فرص قصيرة الأمد دون ارتباطات طويلة، كما تفيد الشركات التي تحتاج إلى كوادر في مشاريع سريعة أو موسمية.

الهدف من إصدارها

تمثل هذه المبادرة توجهًا نحو تعزيز مرونة سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكفاءات، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من تجربة العمل داخل المملكة بشكل آمن ومنظّم وبدون قيود طويلة الأجل.

طريقة الحصول عليها

عملية التقديم على التأشيرة بسيطة وسلسة، وتتم عبر الإنترنت من خلال تعبئة نموذج طلب وإرفاق بعض المستندات الأساسية، مثل الهوية الشخصية وصورة شخصية حديثة، ثم الانتظار لعدة دقائق فقط للحصول على الموافقة.