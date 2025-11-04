التنبؤات الجوية لهذا اليوم في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير خاص حول الحالة الجوية اليوم أن تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد أشار التقرير إلى احتمال تشكل الضباب في بعض أجزاء المنطقة الشرقية، بينما يكون الطقس مستقرًا في باقي مناطق المملكة.

وحسب التقرير، تتجه حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة، مع احتمال وصولها إلى 40 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب. ومن المتوقع ارتفاع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد، وقد يصل إلى متر ونصف في اتجاه مضيق باب المندب. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج في نفس الاتجاه.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية في الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية في الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة. ومن المتوقع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد، مع حالة البحر خفيفة الموج.

مقالات ذات صلة

وبهذا، يستعرض التقرير الحالة الجوية المتوقعة في عدة مناطق من المملكة، مع تحذيرات بضرورة اتباع تعليمات السلامة واحتياطات الحماية اللازمة.