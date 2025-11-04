‏حادثة تنظيمية صغيرة في المسجد الحرام تثير جدلاً بين سعوديين ومصريين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أثار نشر فيديو لمشادة كلامية بين معتمر مصري ورجل أمن سعودي في المسجد الحرام جدلاً بين مغردين مصريين وسعوديين على فيسبوك ومنصة "إكس"، في ظل توتر بين مغردي البلدين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي مدته حوالي دقيقة، يظهر رجل أمن سعودي يطلب من سيدة (زوجة معتمر مصري) التحرك من مكان جلوسها، حيث يُفترض أنها كانت في منطقة مشاة محظورة ومخالفة للتعليمات. تدخل المعتمر المصري فيما اعتبره دفاعًا عن زوجته ليبدأ خلاف شفهي، فحاول رجل الأمن إبعاده. ويحدث دفع متبادل أو محاولة للإمساك به، مما يُفسر في بعض الروايات المصرية كـ "اعتداء"، بينما يُرى في الروايات السعودية محاولة لبسط النظام. طلب المعتمر من زوجته تصوير الموقف، وينتهي الفيديو بمحاولة المعتمر التصوير بيده، وسط تدخل رجل الأمن لمنعه، فيما قامت زوجة المعتمر بالتقاط التصوير الأولي. ومع ذلك، تشير رواية أخرى إلى قيام أحد القريبين (رفيق أو شخص آخر في الجماعة) بتصوير المشهد خفية باستخدام هاتف آخر. وقد نشر المقطع لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي مع حملة تشهير بالسعودية، مما دفع مغردين سعوديين للحديث عن عملية منسقة للاستفزاز والاشتباك مع رجل الأمن السعودي، في ظل ما يُعتقد بوجود برود في علاقات البلدين.

وقد نشر المغردون السعوديون هاشتاغ ⁧‫#أمن_الحرم_خط_أحمر‬⁩ للدفاع عن الأمن في المسجد الحرام، معتبرين أن المعتمر كان يخالف النظام عمدًا لاستفزاز المنظمين، وأن الفيديو جزء من حملة أوسع.

وقد أعلنت السلطات الأمنية السعودية في بيان رسمي أنها "باشرت ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام" وتم إلقاء القبض عليه فورًا.