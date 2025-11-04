إعلان مصري قطري على إطلاق شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مشروع سياحي في مرسى مطروح

موقع الخليج 365 : أعلنت الحكومتان المصرية والقطرية عن توافقهما على تفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، تبدأ بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية-قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة.

مشروع سياحي وعقاري

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الشراكة الاستثمارية التي سيتم توقيعها ستكون لتطوير مشروع سياحي وعقاري عملاق في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي.

رأس الحكمة

وأوضح أن المشروع يهدف لتطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، على غرار مشروع رأس الحكمة، مشيراً إلى أن "الدولة تدخل في شراكة مع مستثمرين عرب لإقامة مشروعات قومية".