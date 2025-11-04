شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تقدم ورشة تعريفية عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لسكان وجهة خزام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ورشة تعريفية عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، استضافتها شركة (NHC) في وجهة خزام بمدينة الرياض، بحضور عدد من أهالي الوجهة والمهتمين بتنمية القدرات الإبداعية لأبنائهم وبناتهم.

وقدم الورشة مدير إدارة التعرف والتسجيل في «موهبة» فهد التميمي، الذي استعرض خلالها أهداف البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين وآلية التسجيل فيه، وأهمية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في تحديد القدرات العلمية والإبداعية لدى الطلبة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد إحدى الركائز الأساسية لاكتشاف وتمكين الموهوبين في المملكة.

وأوضح التميمي أن البرنامج، الذي تنفذه «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، يمكن الطلبة من الالتحاق ببرامج «موهبة» الإثرائية المتنوعة، وبرنامج فصول موهبة، إضافة إلى برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز»، إلى جانب فرص الرعاية الأكاديمية المستمرة التي تعمل في بناء جيل مبدع يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطرق إلى البوابات الأخرى التي تعتمدها «موهبة» في اكتشاف الموهوبين، مثل بوابة المسابقات العلمية التي تمكن الطلبة من الالتحاق بمسار الأولمبيادات العلمية الدولية وبوابة البرامج البحثية من خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي ينتهي بمشاركة طلبة المملكة في مسابقة آيسف.

وشهدت الورشة تفاعلا من الحضور الذين طرحوا استفسارات حول آلية التسجيل، ومجالات الدعم التي تقدمها «موهبة» للمشاركين، وطرق الاستفادة من البرامج بعد اجتياز المقياس.