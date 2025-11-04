شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لرئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدًا من النماء والتقدم والازدهار.

حضر حفل الافتتاح نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.