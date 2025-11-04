شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر وسط ضغوط بيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في ديسمبر المقبل



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين، عقب اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.



ثبت المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون أي تغيير ،وذلك تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي ،وحذر من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد ،مما أدي إلى المزيد من الضعف في احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى (0.6518) الأدنى منذ 24 أكتوبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6536)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6541).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، في رابع خسارة يومية على التوالي ،عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين "أكبر شريك تجاري لأستراليا".



بنك الاحتياطي الأسترالي

تماشيًا مع التوقعات، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة النقدي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.60% كأدنى مستوى فى عامين ونصف تقريبًا ، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي،وجاء القرار بالإجماع من جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية.



الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي



توقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يظل التضخم الأساسي مرتفعًا فوق الهدف إلى ما بعد منتصف 2026،وحذر من استمرار الضغوط التضخمية فى الاقتصاد بناءًا على بيانات التضخم الأخيرة.



وقال الاحتياطي الأسترالي: تحسنت ظروف سوق العمل قليلاً، مع استمرار بعض التضييق.وأضاف: تشير البيانات إلى تعافي استهلاك الأسر بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع.



وأوضح المركزي الأسترالي: يركز مجلس الإدارة على مهمته المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وسيبذل ما يراه ضروريًا لتحقيق ذلك.



ميشيل بولوك

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" يوم الثلاثاء:-

•من الممكن ألا تكون هناك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، ومن الممكن أن تكون هناك بعض التخفيضات الإضافية.

•ناقشنا خيار تثبيت السياسة وآفاقها المستقبلية، ونتعامل مع الأمر بحذر.

•لم نبحث خيار خفض أسعار الفائدة.

•قد تكون هناك حاجة إلى تيسير نقدي أقل في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة.



الفائدة الأسترالية

•عقب الاجتماع ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل من 65% إلى 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



نظرة فنية

