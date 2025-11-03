سفيرة السينما المصرية.. إلهام شاهين تحصل على لقب جديد من المهرجان المصري الأمريكي

تكريم يعكس حب الجمهور وثقتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - منح المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الفنانةلقب "سفيرة السينما المصرية والفن العربي". وبدورها، عبرت عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام عن سعادتها الغامرة وفخرها بهذا التكريم.

وفي كلمة شكر مليئة بالامتنان توجهت إلهام شاهين بالشكر إلى جمهورها من الجاليات المصرية والعربية في أمريكا، الذين كانوا وقود هذا التتويج من خلال تصويتهم قائلة: "شكرا المهرجان المصرى الأمريكي اللسينما والفنون على هذا اللقب الغالى جدا .. و كل الشكًِر و التقدير و الإحترام لجمهورى المحترم من الجاليات المصريه و العربيه بأمريكا على التصويت لى للحصول على لقب سفيرة السينما المصرية و الفن العربي".

وتابعت كلماتها مشيرة إلى دور المهرجان المحوري، واصفة إياه بـ "جسر التواصل" الدائم بين الفنانين في الوطن وجماهيرهم في المهجر قائلة: "شرف كبير لى و أتمني أن أكون دائما عند حسن ظنكم بي لأكسب دائما ثقتكم و إحترامكم .. و إن شاءالله نلتقى دائما على فن جميل .. و يكون هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا و بينكم دائما.. تجمعنا المحبه و الإنسانيه و الإحترام.. تشرفت بلقائكم .. شكرا لمحبتكم و إستقبالكم الرائع للفنانين المصريين".



مشاركات فنية سابقة لـ إلهام شاهين

جدير بالذكر، أنتواجدت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" بشخصية شريرة تدعى "اعتماد الهواري"، ودارت أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، ملك زاهر، وآخرين والعمل من إخراج محمد سامي.كما كان لها ظهور خاص "ضيف شرف" في فيلم " ريستارت" للنجم تامر حسني، بشخصية فنانة مشهورة في مشهد لا تتعدى أحداثه سوى دقائق قليلة، وسلط الفيلم الضوء على مخاطر وسلبيات منصات السوشيال ميديا التي تدفع الكثيرين لفعل أي شيء من أجل جلب الكثير من الأموال، وضم الفيلم عدد من المشاهير منهم، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، هنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر.