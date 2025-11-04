اخبار السعوديه

بالفيديو.. العويران: “رونالدو سعودي برتغالي منّا وفينا..واللي يتكلم عليه من اللاعبين ما عنده سالفة!”

موقع الخليج 365: وجه لاعب المنتخب السابق سعيد العويران رسالة لمنتقدي لاعب النصر .

وقال العويران في مقطع فيديو متداول: "رسالتي لكل اللاعبين اللي غردوا وتكلموا عن كريستيانو رونالدو، كريستيانو يعتبر واحد منا وفينا، نعتبره سعودي الحين.. سعودي برتغالي".

وأضاف: "كريستيانو فووووووق، واللي تكلم عليه تحت، كريستيانو نمبر وان".

ربيع الجابري

