بالفيديو.. العويران: “رونالدو سعودي برتغالي منّا وفينا..واللي يتكلم عليه من اللاعبين ما عنده سالفة!”

موقع الخليج 365: وجه لاعب المنتخب السابق سعيد العويران رسالة لمنتقدي لاعب النصر كريستيانو رونالدو.

وقال العويران في مقطع فيديو متداول: "رسالتي لكل اللاعبين اللي غردوا وتكلموا عن كريستيانو رونالدو، كريستيانو يعتبر واحد منا وفينا، نعتبره سعودي الحين.. سعودي برتغالي".

وأضاف: "كريستيانو فووووووق، واللي تكلم عليه تحت، كريستيانو نمبر وان".