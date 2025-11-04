سعر قامكو (QAMC) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-11-2025

قفز سعر سهم برغرايززر (6016) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد