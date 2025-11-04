سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-11-2025

تراجع سعر سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 14.28 ريال، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 13.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط