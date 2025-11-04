البيت الأبيض: محمد بن سلمان يزور واشنطن 18 نوفمبر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن "البيت الأبيض" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات رسمية مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، لبحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، عقب زيارته الأولى في العام 2018 بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء الإعلان عن زيارة ولي العهد السعودي لأميركا، بعدما تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان وصل السعودية في مايو (أيار) الماضي، بأول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

ووصف مراقبون الزيارة حينها بأنها مؤشر على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية.