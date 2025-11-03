أبرز الأفلام الملحمية التي قدمتها السينما العالمية في العقد الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 11:07 مساءً - في السينما هُناك صنوف مختلفة للأفلام، ولكل فئة مُريدين وجمهور، ولا شك أن الأفلام الملحمية الضخمة استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدًا مهما بين تلك الفئات، وظهر في العقد الأخير عدة أفلام حققوا نجاحًا كبيرًا وشهرة عالمية وإيرادات قياسية.

الأفلام الملحمية، هي تلك التي تحكي عن أبطال عظماء، أو أحداث كبيرة مؤثرة، أو حقبة زمنية مُهمة، أو قصة من قصص التاريخ، أو جميعهما.

ولم تُصنع تلك الأفلام كباقي الأفلام، بل تتمتع بالإنتاج الضخم، التصوير الساحر، الديكورات الواسعة، والملابس التي تخطف الأنظار، والموسيقى التي تأخذ المُشاهد في ذاك العالم.

وفي هذا التقرير نستعرض جانب من أهم الأفلام الملحمية التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة.

أبرز الأعمال الملحمية

فيلم The Green Knight

عُرض الفيلم لأول مرة في الولايات المتحدة في يوليو 2021، من إخراج وتأليف ديفيد لوري. وتدور أحداث الفيلم عن أسطورة قديمة، يقدم المخرج رؤية حديثة لها، وتبدأ الأحداث عند السير غاوين، ابن شقيق الملك آرثر الصغير، الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرات ويتعامل فيها مع الأشباح واللصوص والعمالقة والأشرار، وهدفه منها هزيمة فارس غامض يُدعى "الفارس الأخضر" بعد قبول تحديه. الفيلم بطولة؛ ديف باتيل، وأليسيا فيكاندر، وجويل إدجيرتون، ورالف إينيسون. وبلغ العائد العالمي للفيلم 20 مليون دولار.

فيلم Babylon

عُرض لأول مرة في نوفمبر 2022 في لوس أنجلوس، ثم عُرض للجمهور في ديسمبر، وهو من إخراج داميان شازيل.

ويستعيد الفيلم حقبة هوليوود الكلاسيكية الصاخبة، ويتناول قصص العديد من الأشخاص خلال فترة الفساد في بداية هوليوود، ويعكس قصص صعودهم وهبوطهم، كما يُلقي الضوء على عالم النجومية، وكيف تتأرجح بين حفلات كبيرة وممثلين وممثلات يسعون إلى الشهرة، والفوضى الحاضرة خلف الكواليس. الفيلم بطولة؛ براد بيت، مارغو روبي، لي جون لي، جوفان أديبو وكاثرين واترستون. وترشح لعدة جوائز أوسكار من بينها "أفضل سيناريو-أفضل إنتاج"، وفاز بجائزة أفضل تصميم إنتاج. حقق الفيلم 15.4 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و 26.9مليون دولار في دول أخرى.

فيلم The Northman

عُرض لأول مرة عام 2022، و من إخراج روبرت إيغرز، الذي شارك في كتابة السيناريو مع شون. الفيلم مستوحى من أسطورة أمليث من رواية "جيستا دانوروم" لساكسو غراماتيكوس، وتدور أحداث الفيلم في عالم قاسٍ، حيث يُقتل والد الأمير الشاب ويختطف عمه والدته، ومن هنا ينطلق في رحلة طويلة من الانتقام.

الفيلم بطولة ألكسندر سكارسجارد، نيكول كيدمان، ويليم دافو، أنيا تايلور جوي، إيثان هوك، كلايس بانج وبيورك. الإيرادات بلغت 34.2 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و35.4 مليون دولار في مناطق أخرى.

فيلم 1917

العرض الأول للفيلم كان في المملكة المتحدة في ديسمبر 2019، ثم طُرح تجاريًا بعدها بأيام في الولايات المتحدة، والفيلم من إخراج سام مينديز وشارك في تأليفه مينديز وكريستي ويلسون-كيرنز.

تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى، حيث يتم تكليف جنديّان بريطانيّان؛ شوفيلد وبلويك بمهمة مستحيلة وهي عبور أراضي مُحاصرة بالعدو لتوصيل رسالة قد توقف هجومًا ينتج عنه زهق أرواح نحو 1600جندي، بمن فيهم شقيق بلويك. الفيلم بطولة؛ جورج ماكاي، دين تشارلز شابمان، مارك سترونج، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، كلير دوبورك، كولين فيرث، وبينديكت كومبرباتش.

تلقّى الفيلم ترشيحات متعددة وجنى ثلاثة جوائز أوسكار، من بينها أفضل تصوير سينمائي، أفضل صوت وأفضل تأثيرات بصرية. حقق الفيلم إيرادات بلغت 159.219 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و286.8 مليون دولار في دول أخرى.

The Revenant-2015

عرض الفيلم لأول مرة في لوس أنجلوس عام 2015، من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو. وتدور أحداث الفيلم في عام 1823، ومستوحاة من حياة هيو غلاس، صائد حيوانات والذي يُهاجم من قبل دب خلال هروبه هو ورفاقه من مطاردة قبيلة هندية، ويقوم أحد أصدقائه بخيانته ويقتل ابنه ويتركه ليموت في الغابة، ولكنه يصارع من أجل البقاء وبالفعل ينجو.

الفيلم بطولة؛ ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي وويل بولتر ودومينال غليسون. وحاز دي كابريو على أول أوسكار له -أفضل ممثل- عن دوره بالفيلم، والفيلم حصد جوائز أخرى مثل أفضل مخرج، وأفضل تصوير سينمائي.

حقق الفيلم إجمالي 183.6 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا 349.3 مليون دولار في دول أخرى

فيلم Oppenheimer

صدر الفيلم لأول مرة في باريس بيوليو 2023، والفيلم إخراج وتأليف العالمي كريستوفر نولان. الفيلم يروي حياة عالم الفيزياء النظرية روبرت أوبنهايمر، ويلقي الضوء على دراسات أوبنهايمر المبكرة، وإدارته لمشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، والقنبلة النووية، والصراعات الأخلاقية والعلمية والسياسية التي صاحبت ذلك. الفيلم بطولة؛ كيليان مورفي، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور. وحقّق الفيلم 13 ترشيحًا في الأوسكار وربح 7 منها، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج. حقق أوبنهايمر إيرادات عالمية بلغت 976 مليون دولار.

فيلم Killers of the Flower Moon

عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي بنسخته ال76 في مايو 2023، ثم عرض للجمهور في أكتوبر من نفس العام. الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي.

تدور أحداث الفيلم في أوكلاهوما في العشرينيات، حيث اكتُشف نفط تحت أراضي قبيلة، ثم بدأت سلسلة جرائم قتل أعضاء القبيلة من قبل مستوطنين لنهب ثرواتهم. بطولة؛ ليوناردو دي كابريو، جيسي بليمنز، ليلي جلادستون برندان فريزر، جون ليثغو، روبرت دي نيرو. حقق الفيلم إيرادات عالمية قدرها 158.8 مليون دولار.



