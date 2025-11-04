من بينها "النوم الكافي".. 5 عادات يومية للوقاية من أمراض القلب والموت المفاجئ

موقع الخليج 365: كشفت موقع Times of India عن عادات يومية صحية للوقاية من أمراض القلب.

1- النوم الجيد

تؤدي قلة النوم – سواءً كان ذلك بسبب عدم الحصول على ساعات كافية أو انقطاع الراحة – إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب.

2- الأطعمة المفيدة للقلب

يمكن التركيز على الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، فهي أطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL والالتهابات.

3- التخلص من العادات الضارة

يُعد التدخين من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، فإذا كان الشخص مدخناً، فإن الإقلاع عن التدخين من أقوى الإجراءات التي يمكن القيام بها للحفاظ على صحة القلب.

4- التوتر

يمكن أن يُلحق التوتر المزمن ضرراً بالغاً بالقلب حيث يُسهم في ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وآليات التكيف غير الصحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.

5- تحريك الجسم بانتظام

إن مجرد القيام بممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً.