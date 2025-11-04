تكنولوجيا: تقرير جديد: Siri ستعتمد سرًا على Google Gemini في نسختها الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى أن النسخة المحسّنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من Siri ستصل مع تحديث iOS 26.4 والمقرر إصداره في الربيع المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة. ورغم أن هذا الخبر يُعدّ مفرحًا لمستخدمي أجهزة أبل، إلا أن تقريرًا جديدًا كشف تفصيلاً مثيرًا حول ما يحدث خلف الكواليس.

بحسب التقرير، تخطط أبل لاستخدام نماذج Google Gemini في تشغيل Siri الجديدة، من دون الإعلان عن ذلك رسميًا. ووفقًا للمصادر، ستدفع أبل لجوجل مقابل تطوير نموذج مخصص مبني على Gemini ليعمل على خوادم سحابية خاصة تابعة لأبل، بهدف تشغيل المساعد الصوتي الجديد.

ومن المثير للاهتمام أن أبل اختبرت بالفعل أداء Gemini مقابل نموذج Claude من شركة Anthropic، ووجدت أن Claude يتمتع بأداء أفضل، إلا أنها فضّلت في النهاية التعامل مع جوجل لأسباب مالية بحتة.

ويُعتقد أن العلاقة التجارية القائمة بين الشركتين، والتي تدفع فيها جوجل مبالغ ضخمة لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل، لعبت دورًا في هذا القرار. فمن المحتمل أن تقلل جوجل من تلك المدفوعات مقابل منح أبل حق الوصول إلى نماذجها الذكية.

ومع ذلك، لا تتوقع ظهور أي إشارة إلى اسم Gemini أو إعلان رسمي من أي من الشركتين حول هذا التعاون. فبحسب التقرير، ستسوّق أبل هذه المزايا الجديدة على أنها جزء من منظومتها الخاصة للذكاء الاصطناعي، رغم أنها في الواقع ليست من تطويرها الكامل.

المصدر