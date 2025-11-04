إليسا تحبس دموعها في لحظة مؤثرة بحفل دبي.. شاهدوا ما حدث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا جماهيريًا كبيرًا حمل شعار كامل العدد؛ على مسرح دبي أوبرا مساء أمس الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025؛ وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وقد شهد الحفل الكثير من اللقطات المميزة والمؤثرة التي خطفت قلوب جمهورها، حيث تأثرت إليسا أكثر من مرة خلال غنائها؛ الأمر الذي تداوله الجمهور عن طريق نشر مقاطع فيديو عديدة من الحفل أثناء تأثرها معبرين عن محبتهم الكبيرة للفنانة وتأثرهم بصدق مشاعرها.

إليسا تلبي رغبة معجبة وتتأثر أثناء غنائها "فاكر"

إليسا تحتفل بيوم ميلادها

خلال الحفل أدت إليسا أغنيتها "فاكر" بإحساس عالي جدًا؛ وذلك استجابةً لطلب إحدى معجباتها، وقد تأثر وتفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير أثناء الغناء وردد كلمات الأغنية بصوتٍ مرتفع؛ الأمر الذي أثر بها حيث بكت مع نهاية الأغنية ولكنها حرصت على حبس دموعها معربة عن مدى حبها لهذه الأغنية ومكانتها الخاصة في قلبها حيث قالت: "بحب الأغنية دي جدًا، فيها مشاعر صادقة جدًا ومش بنساها".في سياقٍ آخر؛ كانت النجمةقد تصدرت ترند مواقع التواصل الإجتماعي؛ وذلك بعد احتفالها بيوم ميلادها منذ بضعة أيام في أحد مطاعم بيروت، حيث شهد الحفل العديد من المفاجآت السارة من قبل أصدقائها الذين احتفلوا بيوم ميلادها ومن ضمنهم السيدة كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بالإضافة إلى الفنان أحمد السقا، كريم فهمي، ماجد المصري، وغيرهم. وحرصتعلى استقبالهم والترحيب بهم، وكان من بين المقاطع المتداولة مقطع عفوي وهي تبدي إعجابها بكريم فهمي وبأعماله الفنية التي يقدمها.

وخلال الحفل وُجدت كعكة كبيرة عليها العديد من الشموع التي حرصت إليسا على أن يقف بجوارها أصدقاؤها وقت تمنى أمنيتها للعام الجديد وإطفاء الشمع.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي إليسا مع الصور والمقاطع المصورة وتمنوا لها السعادة وتحقيق الأمنيات في عامها الجديد، وأن تستمر في التألق والوهج الفني التي تعيشه على مدار السنوات الماضية.

أطلعوا على في يوم ميلادها.. كيف تحافظ إليسا على أسلوبها الجمالي الأنيق عبر السنوات؟

حفل جماهيري ضخم في السعودية

يُشار إلى أنتألقت مؤخراً في حفل غنائي مميز ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المطرب وائل كفوري، على "مسرح أبوبكر سالم". ويأتي ذلك في ثاني حفلات الموسم الترفيهي الأضخم عالمياً بنسخته السادسة، الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ملأ جنبات المسرح، وسْط تفاعُل واسع من الحضور مع أغاني النجمين.

وقد عبّرت الفنانة إليسا عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدة أنه سيظل من أجمل الليالي التي لا تُنسى في مسيرتها الفنية. ووجّهت رسالة شكر إلى الجمهور السعودي الذي حضر بأعداد كبيرة وتفاعل بحماس مع أغانيها؛ مشيرة إلى امتنانها لمشاركتهم لها الاحتفال المبكّر بيوم ميلادها خلال الحفل.

وشاركت "إليسا" مقطع فيديو قصيراً، عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تضمن مقتطفات من حفلها بموسم الرياض، وعلّقت بالقول: "ليلة موسم الرياض كانت من الليالي التي لن أنساها أبداً. تجرِبة أعتز بها دائماً وأشعر بالامتنان لمشاركتي فيها. كما كانت أيضاً احتفالاً مبكراً بيوم ميلادي على نفس المسرح معكم. شكراً لأنكم دائماً جمهوري وأهلي الحقيقيين".

ألبوم غنائي منتظَر

وفي سياقٍ آخر، تضع الفنانة اللبنانية اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد؛ حيث من المقرر أن تطرح منه أغنيتين خلال الفترة المقبلة بطريقة الـ"سينجل".

يُذكر أن آخر الألبومات التي طرحتها إليسا، كان العام الماضي، وجاء بعنوان: "أنا سكّتين". وقد نجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه، في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين. وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنّأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية، تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز".

